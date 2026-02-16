Скидки
«Это наша проблема». Каминский – о форме Коростелёва на Олимпиаде-2026

Комментарии

Бывший тренер сборной России по лыжным гонкам Юрий Каминский оценил форму Савелия Коростелёва на Олимпийских играх – 2026 в Италии.

«Меня несколько смущает экономичность его техники. В этом плане мы наблюдаем техническое отставание наших лыжников, и углы у наших глубже. Норвежцы идут в высокой стойке и за счёт импульса толкаются.
Это наша проблема. То, что у нас соревнования организованы так, что-либо мы гоняемся на «тупом» снегу, либо на очень тяжёлых трасах. Нужно, чтобы разные трассы были. Мы проигрываем в скорости, но не в выносливости.
Как раз хотел сказать, что у Савелия есть проблемы с техникой, но он выносливый спортсмен и способен продержаться. С классикой, к слову, у него получше явно», — сказал Каминский в эфире «Матч ТВ».

Коростелёв в гонке с раздельным стартом на 10 км свободным ходом занял 15-е место. В мужском скиатлоне россиянин стал четвёртым. 21 февраля Коростелёв выступит в марафоне на 50 км.

