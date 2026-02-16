New York Times на целую страницу разместила фото падения Ильи Малинина

New York Times посвятила целую страницу падению фигуриста Ильи Малинина на Олимпиаде.

Газета не обошла вниманием курьёзный момент Олимпиады и посвятила ему целую страницу, разместив на обложке фото падения американского фигуриста во время выступления. Заголовок материала гласил: «Пал Бог квадов».

Снимок и заголовок сразу привлекли внимание читателей, став одной из самых обсуждаемых публикаций олимпийского дня.

В личном турнире на Олимпийских играх — 2026 Малинин занял только восьмое место. Он считался главным фаворитом в борьбе за победу на Играх. После короткой программы фигурист с преимуществом шёл первым, набрав 108,16 балла. Ранее он стал в составе сборной США победителем олимпийского командного турнира.

Реакция Снуп Догга на сальто на льду Ильи Малинина