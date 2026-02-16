Скидки
Хоккей. США — Швеция
18:40 Мск
New York Times на целую страницу разместила фото падения Ильи Малинина

New York Times на целую страницу разместила фото падения Ильи Малинина
Комментарии

New York Times посвятила целую страницу падению фигуриста Ильи Малинина на Олимпиаде.

Газета не обошла вниманием курьёзный момент Олимпиады и посвятила ему целую страницу, разместив на обложке фото падения американского фигуриста во время выступления. Заголовок материала гласил: «Пал Бог квадов».

Снимок и заголовок сразу привлекли внимание читателей, став одной из самых обсуждаемых публикаций олимпийского дня.

В личном турнире на Олимпийских играх — 2026 Малинин занял только восьмое место. Он считался главным фаворитом в борьбе за победу на Играх. После короткой программы фигурист с преимуществом шёл первым, набрав 108,16 балла. Ранее он стал в составе сборной США победителем олимпийского командного турнира.

Комментарии
