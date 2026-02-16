Фанаты Тейлор Свифт обрушились с критикой на Илью Малинина после провала на Олимпиаде

За несколько дней до провала на Олимпиаде американский фигурист Илья Малинин дал интервью на шоу The Today Show, которое позже обернулось для него хейтом, сообщает Newsveek.
Источник сообщает, что в том интервью Малинин рассказал, что любит многое: рисовать, рассказывать истории, играть в видеоигры для отдыха и слушать разную музыку. Но при этом он откровенно признался, что есть один артист, которого он не слушает: поп-икона Тейлор Свифт.
«Тейлор Свифт?» — спросил ведущий.
«Нет», — ответил Малинин, уточнив, что он не является её поклонником.
Позже Малинин пережил худший момент своей профессиональной карьеры. Будучи в шаге от своей первой индивидуальной золотой медали, он допустил серьёзную ошибку и завершил соревнование на восьмом месте.
Однако внимание общественности переключилось с падения на его слова о Свифт. Поклонники певицы — «свифти» — резко отреагировали на его комментарий, обрушив критику в соцсетях. В сети появился мем с «Tayvoodoo» — шутливым обозначением силы фанатской поддержки Свифт, которая будто бы могла «отомстить» Малинину за его слова.
