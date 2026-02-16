Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ОККО». ИНН 7814665871
erid: 2RanymAVGga
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Эфир Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Хоккей. США — Швеция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
18:40 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Олимпиада 2026 Новости

Фанаты Тейлор Свифт обрушились с критикой на Илью Малинина после провала на Олимпиаде

Фанаты Тейлор Свифт обрушились с критикой на Илью Малинина после провала на Олимпиаде
Комментарии

За несколько дней до провала на Олимпиаде американский фигурист Илья Малинин дал интервью на шоу The Today Show, которое позже обернулось для него хейтом, сообщает Newsveek.

Источник сообщает, что в том интервью Малинин рассказал, что любит многое: рисовать, рассказывать истории, играть в видеоигры для отдыха и слушать разную музыку. Но при этом он откровенно признался, что есть один артист, которого он не слушает: поп-икона Тейлор Свифт.

«Тейлор Свифт?» — спросил ведущий.

«Нет», — ответил Малинин, уточнив, что он не является её поклонником.

Позже Малинин пережил худший момент своей профессиональной карьеры. Будучи в шаге от своей первой индивидуальной золотой медали, он допустил серьёзную ошибку и завершил соревнование на восьмом месте.

Однако внимание общественности переключилось с падения на его слова о Свифт. Поклонники певицы — «свифти» — резко отреагировали на его комментарий, обрушив критику в соцсетях. В сети появился мем с «Tayvoodoo» — шутливым обозначением силы фанатской поддержки Свифт, которая будто бы могла «отомстить» Малинину за его слова.

Илья Малинин надел коньки со шнурками как у Овечкина

Материалы по теме
Кошмарный провал Малинина принёс золото Олимпиады Казахстану! А у Гуменника украли медаль
Видео
Кошмарный провал Малинина принёс золото Олимпиады Казахстану! А у Гуменника украли медаль
Комментарии
Новости. Олимпиада 2026
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android