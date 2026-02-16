Скидки
Главная Олимпиада 2026 Новости

Расписание соревнований с участием россиян на Олимпиаде 2026 на 16 февраля 2026 года

Расписание соревнований с участием россиян на Олимпиаде-2026 на 16 февраля 2026 года
Семён Ефимов
Комментарии

Сегодня, 16 февраля, в Италии пройдёт 10-й соревновательный день в рамках XXV зимних Олимпийских игр — 2026. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием стартов, в которых примут участие российские спортсмены. На арены выйдут два представителя России.

Олимпиада-2026 в Италии. Расписание на 16 февраля (время московское):

Горнолыжный спорт
12:00. Слалом, мужчины. Первая попытка (Семён Ефимов).

Шорт-трек
13:00. 1000 м, женщины, 1/4 финала (Алёна Крылова).

Олимпийские игры — 2026 пройдут до 22 февраля. В рамках Игр будет разыграно 116 комплектов наград. На Олимпиаде выступают 13 российских спортсменов в семи разных видах спорта.

Календарь Олимпиады-2026
