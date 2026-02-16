«Были мурашки по коже». Виттоцци дала эмоциональный комментарий после золота на Олимпиаде
Поделиться
Итальянская биатлонистка, победительница общего зачёта Кубка мира — 2023/2024 Лиза Виттоцци высказалась о своей победе в гонке преследования на домашней Олимпиаде-2026 в Антхольце. Итальянка впервые в карьере добыла золото Игр.
Биатлон. Олимпийские игры-2026. Антхольц-Антерсельва, Италия
Женщины. 10 км Гонка преследования
15 февраля 2026, воскресенье. 16:45 МСК
Окончено
1
Лиза Виттоцци
Италия
30:11.8
2
Марен Ельмесет Киркеэйде
Норвегия
+28.8
3
Суви Минккинен
Финляндия
+34.3
«Я так счастлива из-за того, что сделала. По-настоящему горжусь. На последних километрах у меня были мурашки по коже. Это мечта, ставшая реальностью.
Сегодня и не думала, что смогу взять золото, потому что уровень соперниц очень высок. Но я отлично отработала на рубеже, была спокойна, старалась всё делать правильно и закрыла все мишени», — приводит слова Виттоцци Reuters.
Комментарии
- 16 февраля 2026
-
10:45
-
10:44
-
10:40
-
10:15
-
10:01
-
09:52
-
09:50
-
09:45
-
09:30
-
09:27
-
09:18
-
09:10
-
09:00
-
09:00
-
08:45
-
08:45
-
08:30
-
08:20
-
08:15
-
08:00
-
07:30
-
06:50
-
06:24
-
04:54
-
04:37
-
04:20
-
03:56
-
03:31
-
03:14
-
03:02
-
02:54
-
02:48
-
02:35
-
02:15
-
01:56