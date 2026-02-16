Скидки
«Были мурашки по коже». Виттоцци дала эмоциональный комментарий после золота на Олимпиаде

Лиза Виттоцци
Итальянская биатлонистка, победительница общего зачёта Кубка мира — 2023/2024 Лиза Виттоцци высказалась о своей победе в гонке преследования на домашней Олимпиаде-2026 в Антхольце. Итальянка впервые в карьере добыла золото Игр.

Биатлон. Олимпийские игры-2026. Антхольц-Антерсельва, Италия
Женщины. 10 км Гонка преследования
15 февраля 2026, воскресенье. 16:45 МСК
Окончено
1
Лиза Виттоцци
Италия
30:11.8
2
Марен Ельмесет Киркеэйде
Норвегия
+28.8
3
Суви Минккинен
Финляндия
+34.3

«Я так счастлива из-за того, что сделала. По-настоящему горжусь. На последних километрах у меня были мурашки по коже. Это мечта, ставшая реальностью.

Сегодня и не думала, что смогу взять золото, потому что уровень соперниц очень высок. Но я отлично отработала на рубеже, была спокойна, старалась всё делать правильно и закрыла все мишени», — приводит слова Виттоцци Reuters.

