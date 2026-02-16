«Были мурашки по коже». Виттоцци дала эмоциональный комментарий после золота на Олимпиаде

Итальянская биатлонистка, победительница общего зачёта Кубка мира — 2023/2024 Лиза Виттоцци высказалась о своей победе в гонке преследования на домашней Олимпиаде-2026 в Антхольце. Итальянка впервые в карьере добыла золото Игр.

«Я так счастлива из-за того, что сделала. По-настоящему горжусь. На последних километрах у меня были мурашки по коже. Это мечта, ставшая реальностью.

Сегодня и не думала, что смогу взять золото, потому что уровень соперниц очень высок. Но я отлично отработала на рубеже, была спокойна, старалась всё делать правильно и закрыла все мишени», — приводит слова Виттоцци Reuters.