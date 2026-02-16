Минккинен высказалась о первой медали в истории женского биатлона Финляндии на Олимпиаде
Финская биатлонистка Суви Минккинен высказалась о попадании на подиум в пасьюте на Олимпийских играх — 2026. За серебро она боролась с норвежкой Марен Киркейэде, но не смогла обогнать её на последнем круге. В итоге у Минккинен бронза — первая в истории женского биатлона Финляндии на ОИ.
Биатлон. Олимпийские игры-2026. Антхольц-Антерсельва, Италия
Женщины. 10 км Гонка преследования
15 февраля 2026, воскресенье. 16:45 МСК
Окончено
1
Лиза Виттоцци
Италия
30:11.8
2
Марен Ельмесет Киркеэйде
Норвегия
+28.8
3
Суви Минккинен
Финляндия
+34.3
«Марен — самый сложный соперник в такой ситуации. Когда она меня догнала, борьба за серебро была уже не в мою пользу.
В какой момент поняла, что бронза в руках? Там, наверху, у олимпийских колец (Минккинен указала на символ Игр. — Прим. «Чемпионата»). Я оглянулась назад и никого не увидела. Тогда подумала: «Всё, теперь это моё», — приводит слова Минккинен Reuters.
