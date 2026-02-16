Скидки
Главная Олимпиада 2026 Новости

Канадская фигуристка Стеллато-Дудек высказалась о падении во время КП пар на Олимпиаде

Диана Стеллато-Дудек и Максим Дешам
Комментарии

Канадская фигуристка Динна Стеллато-Дудек, выступающая в паре с Максимом Дешамом, прокомментировала неудачу во время короткой программы на Олимпиаде-2026. Она упала на выходе с поддержки.

Фигурное катание. Олимпийские игры. Милан, Италия
Спортивные пары. Короткая программа
15 февраля 2026, воскресенье. 21:45 МСК
Окончено
1
Германия
2
Грузия
3
Канада

«Раньше никогда не случалось, что произошло на поддержке. Это было впервые, стало для нас полной неожиданностью. Думаю, мы потеряли примерно 10 баллов. Тем не менее мы гордимся собой — отлично выступили. Нам понравилась атмосфера на трибунах, и это было самым важным», — приводит слова Стеллато-Дудек Golden Skate.

Спортсменка также высказалась о травме, которую получила незадолго до соревнований в Милане.

«Это произошло 10 дней назад. Единственное, о чём я думала, как нам всё-таки добраться до Олимпийских игр. У меня не было времени осмыслить случившееся или пережить это. Поэтому сейчас я предпочла бы вообще не говорить об этом. Мы не раскрываем никаких подробностей, потому что я пока не готова. Никаких деталей о падении», — добавила она.

