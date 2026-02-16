Немцы Хазе и Володин оценили лидерство после короткой программы на Олимпиаде-2026

Немецкие фигуристы Минерва Фабьенне Хазе и Никита Володин прокомментировали своё выступление в короткой программе на Олимпийских играх — 2026 в Милане (Италия). За своё выступление они получили 80,01 балла и занимают промежуточное первое место.

Хазе: Мы вышли на лёд и хотели, чтобы это было похоже на тренировку, чтобы отвлечься от стресса и Олимпиады. Это просто очередной прокат. Сделали свою работу, конечно, очень довольны.

Мы подходим к каждому соревнованию одинаково. Не смотрим и не слушаем [оценки соперников]. Полностью погружены в свой мир. Поэтому на нас не влияло ничего извне.

Я просто думала: «Не допусти ошибку [на дорожке шагов]». После этого мы всё хорошо контролировали. Иногда случаются небольшие спотыкания, старались хорошо их скрыть.

Володин: В конце концов, мы вместе выполнили наше вращение, — приводит слова фигуристов Golden Skate.