Димаш Кудайберген пообещал, что подарит машину Михаилу Шайдорову за победу на Олимпиаде

Димаш Кудайберген и Михаил Шайдоров
Комментарии

Известный казахстанский певец Димаш Кудайберген сделает подарок олимпийскому чемпиону — 2026 в мужском одиночном катании Михаилу Шайдорову. Народный артист Казахстана заявил, что фигурист получит машину.

«Мишабай, брат! Поздравляю с олимпийским золотом! Уважаемые друзья! Какой это праздник, какое торжество! Твоё движение и мастерство на льду сегодня сделали тебя не просто чемпионом — ты стал большим человеком, подарившим всей стране надежду, дух и вдохновение. Ты не подвёл Дениса [Тена] — гордость нашей страны, моего друга, твоего брата, которого, к сожалению, потеряла наша страна. Ты достойно исполнил свой долг перед ним и народом на высоком уровне. Пусть твой путь на льду и дальше будет светлым и полным вдохновения. Покоряй мир своим искусством и достигай новых высот!

Отдельное спасибо, что на Олимпиаде ты выбрал песню в моём исполнении. Ты меня очень порадовал, осчастливил. Большое спасибо! В связи с этим от себя лично хочу сделать тебе небольшой подарок – железного коня. От меня – машина! С победой, друзья! Миша, вперёд!» — сказал Кудайберген в социальных сетях.

