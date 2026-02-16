Скидки
Олимпиада 2026

Финского фристайлиста унесли на носилках после падения на спину на Олимпиаде-2026

Финского фристайлиста унесли на носилках после падения на спину на Олимпиаде-2026
Комментарии

18-летний финский фристайлист Элиас Лаюнен жёстко упал во время квалификации в дисциплине биг-эйр на Олимпийских играх — 2026 в Милане (Италия). Во время исполнения первого же прыжка он упал на спину, а также ударился головой.

К спортсмену подъехала машина скорой помощи, с трассы его унесли на носилках. Как сообщает ltalehti со ссылкой на пресс-службу Национального олимпийского комитета Финляндии, Лаюнен провёл ночь в больнице. О результатах обследования пока не сообщается.

Олимпийские игры — 2026 пройдут до 22 февраля. В рамках Игр разыгрывается 116 комплектов наград. На Олимпиаде выступают 13 российских спортсменов в семи разных видах спорта.

