Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ОККО». ИНН 7814665871
erid: 2RanymAVGga
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Эфир Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Фигурное катание. Спортивные пары. Произвольная программа
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Олимпиада 2026 Новости

«Эбба, вот это падение!» Король Швеции обратился к Андерссон после эстафеты на ОИ-2026

«Эбба, вот это падение!» Король Швеции обратился к Андерссон после эстафеты на ОИ-2026
Эбба Андерссон
Комментарии

Шведский король Карл XVI Густав в ироничной форме прокомментировал падение лыжницы Эббы Андерссон во время женской лыжной эстафеты на Олимпиаде-2026. Таким образом он поддержал команду, которая стала второй, но рассчитывала на золото.

Лыжные гонки. Олимпийские игры-2026. Вальтеллина, Италия
Женщины. Эстафета 4 x 7.5 км. Смешанная
14 февраля 2026, суббота. 14:00 МСК
Окончено
1
Норвегия
2
Швеция
3
Финляндия

«Обычно говорят, что золото проигрывают, но в этот раз вы выиграли серебро. Понимаю, ваше разочарование из-за упущенного золота. Я тоже был довольно разочарован. Но тот отыгрыш, который вы совершили, войдёт в историю.

Эбба, фантастика. Вот это падение! Она непобедима», — приводит слова короля SVT.

Золото в женской эстафете досталось Норвегии. Серебро — у Швеции, а бронза — у Финляндии.

Материалы по теме
Шокирующие результаты лыжной эстафеты на Олимпиаде. Как шведки умудрились проиграть?!
Шокирующие результаты лыжной эстафеты на Олимпиаде. Как шведки умудрились проиграть?!
Комментарии
Новости. Олимпиада 2026
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android