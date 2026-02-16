«Эбба, вот это падение!» Король Швеции обратился к Андерссон после эстафеты на ОИ-2026

Шведский король Карл XVI Густав в ироничной форме прокомментировал падение лыжницы Эббы Андерссон во время женской лыжной эстафеты на Олимпиаде-2026. Таким образом он поддержал команду, которая стала второй, но рассчитывала на золото.

«Обычно говорят, что золото проигрывают, но в этот раз вы выиграли серебро. Понимаю, ваше разочарование из-за упущенного золота. Я тоже был довольно разочарован. Но тот отыгрыш, который вы совершили, войдёт в историю.

Эбба, фантастика. Вот это падение! Она непобедима», — приводит слова короля SVT.

Золото в женской эстафете досталось Норвегии. Серебро — у Швеции, а бронза — у Финляндии.