Фигурное катание. Спортивные пары. Произвольная программа
22:00 Мск
«Я бы так не сделал». Йоханнес Бё оценил результат Легрейда в пасьюте на Олимпиаде-2026

Пятикратный олимпийский чемпион норвежский биатлонист Йоханнес Бё высказался об итогах гонки преследования на Олимпиаде-2026. Его соотечественник Стурла Легрейд перед заключительным рубежом оказывал давление на Ветле Шоста Кристиансена и Эрика Перро, а на последнем круге обошёл Эмильена Жаклена в борьбе за второе место.

Биатлон. Олимпийские игры-2026. Антхольц-Антерсельва, Италия
Мужчины. 12.5 км Гонка преследования
15 февраля 2026, воскресенье. 13:15 МСК
Окончено
1
Мартин Понсилуома
Швеция
31:11.9
2
Стурла Холм Легрейд
Норвегия
+20.6
3
Эмильен Жаклен
Франция
+29.7

«Тот ветер, о котором мы говорили, в голове у Стурлы не дул. Он обошёл Жаклена и спокойно забрал серебро. Его рывок перед последней стойкой мирового уровня. Он пошёл на огромный риск, я бы так не сделал. Был уверен, что после такого рывка он поедет на штрафной круг. Но это оказался гениальный тактический ход», — приводит слова Бё-младшего NRK.

Йоханнес Бё работает на ОИ-2026 в качестве телевизионного эксперта.

