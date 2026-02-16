«Я бы так не сделал». Йоханнес Бё оценил результат Легрейда в пасьюте на Олимпиаде-2026

Пятикратный олимпийский чемпион норвежский биатлонист Йоханнес Бё высказался об итогах гонки преследования на Олимпиаде-2026. Его соотечественник Стурла Легрейд перед заключительным рубежом оказывал давление на Ветле Шоста Кристиансена и Эрика Перро, а на последнем круге обошёл Эмильена Жаклена в борьбе за второе место.

«Тот ветер, о котором мы говорили, в голове у Стурлы не дул. Он обошёл Жаклена и спокойно забрал серебро. Его рывок перед последней стойкой мирового уровня. Он пошёл на огромный риск, я бы так не сделал. Был уверен, что после такого рывка он поедет на штрафной круг. Но это оказался гениальный тактический ход», — приводит слова Бё-младшего NRK.

Йоханнес Бё работает на ОИ-2026 в качестве телевизионного эксперта.