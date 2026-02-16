«Я бы так не сделал». Йоханнес Бё оценил результат Легрейда в пасьюте на Олимпиаде-2026
Поделиться
Пятикратный олимпийский чемпион норвежский биатлонист Йоханнес Бё высказался об итогах гонки преследования на Олимпиаде-2026. Его соотечественник Стурла Легрейд перед заключительным рубежом оказывал давление на Ветле Шоста Кристиансена и Эрика Перро, а на последнем круге обошёл Эмильена Жаклена в борьбе за второе место.
Биатлон. Олимпийские игры-2026. Антхольц-Антерсельва, Италия
Мужчины. 12.5 км Гонка преследования
15 февраля 2026, воскресенье. 13:15 МСК
Окончено
1
Мартин Понсилуома
Швеция
31:11.9
2
Стурла Холм Легрейд
Норвегия
+20.6
3
Эмильен Жаклен
Франция
+29.7
«Тот ветер, о котором мы говорили, в голове у Стурлы не дул. Он обошёл Жаклена и спокойно забрал серебро. Его рывок перед последней стойкой мирового уровня. Он пошёл на огромный риск, я бы так не сделал. Был уверен, что после такого рывка он поедет на штрафной круг. Но это оказался гениальный тактический ход», — приводит слова Бё-младшего NRK.
Йоханнес Бё работает на ОИ-2026 в качестве телевизионного эксперта.
Материалы по теме
Комментарии
- 16 февраля 2026
-
12:18
-
12:04
-
11:30
-
11:29
-
11:27
-
11:20
-
11:18
-
11:01
-
10:45
-
10:44
-
10:40
-
10:15
-
10:01
-
09:52
-
09:50
-
09:45
-
09:30
-
09:27
-
09:18
-
09:10
-
09:00
-
09:00
-
08:45
-
08:45
-
08:30
-
08:20
-
08:15
-
08:00
-
07:30
-
06:50
-
06:24
-
04:54
-
04:37
-
04:20
-
03:56