Олимпиада 2026

Три биатлонистки отравились бургерами на Олимпийских играх — 2026

Три биатлонистки отравились бургерами на Олимпийских играх — 2026
Немецкие биатлонистки Ванесса Фойгт и Янина Хеттих-Вальц, а также чешка Джессика Ислова отравились бургерами на Олимпиаде-2026 в Италии. Об этом сообщает Bild.

По информации издания, Фойгт, Хеттих-Вальц и Ислова пожаловались на проблемы с желудком перед спринтерской гонкой, которая прошла в субботу, 14 февраля. Скорее всего, спортсменки отравились некачественными бургерами.

Хеттих-Вальц и Ислова отказались от участия в спринте и не вышли на дистанцию, Фойгт с недомоганием заняла 12-е место. Отмечается, что проблемы не оказались серьёзными и продлились всего два дня.

Олимпийские игры — 2026 пройдут до 22 февраля. В рамках Игр разыгрывается 116 комплектов наград. На Олимпиаде выступают 13 российских спортсменов в семи разных видах спорта.

