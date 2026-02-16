Виттоцци: рада, что именно я стала первой олимпийской чемпионкой по биатлону из Италии

Итальянская спортсменка двукратная чемпионка мира Лиза Виттоцци отреагировала на то, что стала первой в истории своей страны олимпийской чемпионкой по биатлону. 15 февраля она выиграла гонку преследования на ОИ-2026.

— Лиза, поздравляем! Какие ощущения, первая олимпийская золотая медаль в твоей карьере, да ещё и дома, при всех болельщиках, которые не хотят покидать стадион?

— Да, это потрясающе. Я провела идеальную гонку и очень горжусь собой. И ещё вся публика здесь, которая болела за меня, это было очень эмоционально, и я наслаждалась каждой секундой.

— Что было самым трудным?

— Ничего, потому что сегодня я была довольно спокойна, показала свой лучший биатлон, действительно счастлива!

— Ты знаешь, что это первая олимпийская золотая медаль для Италии в биатлоне за всю историю?

— Да, знаю. Очень рада, что именно я стала первой (улыбается), — приводит слова Виттоцци Okko Sport.