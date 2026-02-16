Виттоцци: рада, что именно я стала первой олимпийской чемпионкой по биатлону из Италии

Итальянская спортсменка двукратная чемпионка мира Лиза Виттоцци отреагировала на то, что стала первой в истории своей страны олимпийской чемпионкой по биатлону. 15 февраля она выиграла гонку преследования на ОИ-2026.
— Лиза, поздравляем! Какие ощущения, первая олимпийская золотая медаль в твоей карьере, да ещё и дома, при всех болельщиках, которые не хотят покидать стадион?
— Да, это потрясающе. Я провела идеальную гонку и очень горжусь собой. И ещё вся публика здесь, которая болела за меня, это было очень эмоционально, и я наслаждалась каждой секундой.
— Что было самым трудным?
— Ничего, потому что сегодня я была довольно спокойна, показала свой лучший биатлон, действительно счастлива!
— Ты знаешь, что это первая олимпийская золотая медаль для Италии в биатлоне за всю историю?
— Да, знаю. Очень рада, что именно я стала первой (улыбается), — приводит слова Виттоцци Okko Sport.
- 16 февраля 2026
-
12:18
-
12:04
-
11:30
-
11:29
-
11:27
-
11:20
-
11:18
-
11:01
-
10:45
-
10:44
-
10:40
-
10:15
-
10:01
-
09:52
-
09:50
-
09:45
-
09:30
-
09:27
-
09:18
-
09:10
-
09:00
-
09:00
-
08:45
-
08:45
-
08:30
-
08:20
-
08:15
-
08:00
-
07:30
-
06:50
-
06:24
-
04:54
-
04:37
-
04:20
-
03:56