Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ОККО». ИНН 7814665871
erid: 2RanymAVGga
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Эфир Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Фигурное катание. Спортивные пары. Произвольная программа
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Олимпиада 2026 Новости

Виттоцци: рада, что именно я стала первой олимпийской чемпионкой по биатлону из Италии

Виттоцци: рада, что именно я стала первой олимпийской чемпионкой по биатлону из Италии
Лиза Виттоцци
Комментарии

Итальянская спортсменка двукратная чемпионка мира Лиза Виттоцци отреагировала на то, что стала первой в истории своей страны олимпийской чемпионкой по биатлону. 15 февраля она выиграла гонку преследования на ОИ-2026.

Биатлон. Олимпийские игры-2026. Антхольц-Антерсельва, Италия
Женщины. 10 км Гонка преследования
15 февраля 2026, воскресенье. 16:45 МСК
Окончено
1
Лиза Виттоцци
Италия
30:11.8
2
Марен Ельмесет Киркеэйде
Норвегия
+28.8
3
Суви Минккинен
Финляндия
+34.3

— Лиза, поздравляем! Какие ощущения, первая олимпийская золотая медаль в твоей карьере, да ещё и дома, при всех болельщиках, которые не хотят покидать стадион?
— Да, это потрясающе. Я провела идеальную гонку и очень горжусь собой. И ещё вся публика здесь, которая болела за меня, это было очень эмоционально, и я наслаждалась каждой секундой.

— Что было самым трудным?
— Ничего, потому что сегодня я была довольно спокойна, показала свой лучший биатлон, действительно счастлива!

— Ты знаешь, что это первая олимпийская золотая медаль для Италии в биатлоне за всю историю?
— Да, знаю. Очень рада, что именно я стала первой (улыбается), — приводит слова Виттоцци Okko Sport.

Материалы по теме
«Были мурашки по коже». Виттоцци дала эмоциональный комментарий после золота на Олимпиаде
Комментарии
Новости. Олимпиада 2026
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android