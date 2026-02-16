Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ОККО». ИНН 7814665871
erid: 2RanymAVGga
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Эфир Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Фигурное катание. Спортивные пары. Произвольная программа
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Олимпиада 2026 Новости

«Героиня». Дарья Непряева — о Диггинс, выигравшей медаль ОИ-2026 со сломанным ребром

«Героиня». Дарья Непряева — о Диггинс, выигравшей медаль ОИ-2026 со сломанным ребром
Дарья Непряева
Комментарии

Российская лыжница Дарья Непряева высказалась об американской лыжнице Джессике Диггинс. Американка, получившая перелом ребра, ранее стала третьей в разделке на Олимпиаде-2026.

«На самом деле, даже у нас опасная трасса. Тут и Джессика Диггинс упала и, как сообщали, сломала ребро. Ужас. У меня была травма рёбер, понимаю, насколько это ужасно, даже не представляю, как она продолжала выходить на старт и бегать. Героиня.

Нужно постоянно держать концентрацию. Когда [в разделке] я садилась на спуск, меня не отпускала мысль, что ноги нужно держать жёстко, нельзя расслабляться. Как только спуск прошла, сказала себе: «Фух, молодец», — приводит слова Непряевой-младшей ТАСС.

Материалы по теме
Дарья Непряева не смогла забежать в топ-20 на Олимпиаде. Лидеры — просто космос
Видео
Дарья Непряева не смогла забежать в топ-20 на Олимпиаде. Лидеры — просто космос
Комментарии
Новости. Олимпиада 2026
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android