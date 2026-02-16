«Героиня». Дарья Непряева — о Диггинс, выигравшей медаль ОИ-2026 со сломанным ребром

Российская лыжница Дарья Непряева высказалась об американской лыжнице Джессике Диггинс. Американка, получившая перелом ребра, ранее стала третьей в разделке на Олимпиаде-2026.

«На самом деле, даже у нас опасная трасса. Тут и Джессика Диггинс упала и, как сообщали, сломала ребро. Ужас. У меня была травма рёбер, понимаю, насколько это ужасно, даже не представляю, как она продолжала выходить на старт и бегать. Героиня.

Нужно постоянно держать концентрацию. Когда [в разделке] я садилась на спуск, меня не отпускала мысль, что ноги нужно держать жёстко, нельзя расслабляться. Как только спуск прошла, сказала себе: «Фух, молодец», — приводит слова Непряевой-младшей ТАСС.