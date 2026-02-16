Олимпийский чемпион из Бразилии не смог финишировать в слаломе на ОИ-2026
Бразильский горнолыжник Лукас Бротен не доехал до финиша соревнований по слалому на Олимпийских играх — 2026 в Италии. Спортсмен упал во время прохождения дистанции в первой попытке.
Фото: кадр из трансляции
Олимпиада 2026. Горнолыжный спорт
Мужчины. Слалом. 1-я попытка
16 февраля 2026, понедельник. 12:00 МСК
Окончено
1
Атле Ли Макграт
Норвегия
56.14
2
Лоик Мейар
Швейцария
+0.59
3
Фабио Гштрайн
Австрия
+0.94
Ранее Бротен стал первым представителем Южной Америки, которому удалось выиграть золото зимних Олимпийских игр. Он стал первым в гигантском слаломе. Во второй попытке Лукас Бротен показал время 2.25,0. В первой попытке Бротен также был лучшим.
Отметим, Бротен до 2023 года выступал за сборную Норвегии. Однако принял решение выступать за флаг родины своей матери. За сборную Бразилии Бротен дебютировал в октябре 2024 года.
