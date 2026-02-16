Олимпийский чемпион из Бразилии не смог финишировать в слаломе на ОИ-2026

Бразильский горнолыжник Лукас Бротен не доехал до финиша соревнований по слалому на Олимпийских играх — 2026 в Италии. Спортсмен упал во время прохождения дистанции в первой попытке.

Фото: кадр из трансляции

Ранее Бротен стал первым представителем Южной Америки, которому удалось выиграть золото зимних Олимпийских игр. Он стал первым в гигантском слаломе. Во второй попытке Лукас Бротен показал время 2.25,0. В первой попытке Бротен также был лучшим.

Отметим, Бротен до 2023 года выступал за сборную Норвегии. Однако принял решение выступать за флаг родины своей матери. За сборную Бразилии Бротен дебютировал в октябре 2024 года.