Фигурное катание. Спортивные пары. Произвольная программа
22:00 Мск
Главная Олимпиада 2026 Новости

Россиянин Ефимов сошёл с дистанции в первой попытке в слаломе на Олимпиаде-2026

Россиянин Ефимов сошёл с дистанции в первой попытке в слаломе на Олимпиаде-2026
Семён Ефимов
Комментарии

Горнолыжник из России Семён Ефимов не смог финишировать в первой попытке соревнований по слалому на Олимпийских играх 2026 года в Италии. Он преодолел только стартовую отметку на дистанции в лыжном центре Стельвио.

Лидером является Атле Ли Макграт из Норвегии. Второе место занимает швейцарец Лоик Мейар (+0,50), а на третьей позиции располагается Фабио Гштрайн из Австрии (+0,94). Соревнования продолжаются.

Олимпиада 2026. Горнолыжный спорт
Мужчины. Слалом. 1-я попытка
16 февраля 2026, понедельник. 12:00 МСК
Окончено
1
Атле Ли Макграт
Норвегия
56.14
2
Лоик Мейар
Швейцария
+0.59
3
Фабио Гштрайн
Австрия
+0.94

Вместе с россиянином финишную черту не смогли пересечь 23 спортсмена. На месте проведения соревнований идёт сильный снег. Среди сошедших олимпийский чемпион 2026 года в гигантском слаломе из Бразилии Лукас Бротен.

Отметим, Бротен до 2023 года выступал за сборную Норвегии. Однако принял решение выступать за флаг родины своей матери. За сборную Бразилии Бротен дебютировал в октябре 2024 года.

Календарь Олимпиады-2026
