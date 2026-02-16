Россиянин Ефимов сошёл с дистанции в первой попытке в слаломе на Олимпиаде-2026

Горнолыжник из России Семён Ефимов не смог финишировать в первой попытке соревнований по слалому на Олимпийских играх 2026 года в Италии. Он преодолел только стартовую отметку на дистанции в лыжном центре Стельвио.
Лидером является Атле Ли Макграт из Норвегии. Второе место занимает швейцарец Лоик Мейар (+0,50), а на третьей позиции располагается Фабио Гштрайн из Австрии (+0,94). Соревнования продолжаются.
Вместе с россиянином финишную черту не смогли пересечь 23 спортсмена. На месте проведения соревнований идёт сильный снег. Среди сошедших олимпийский чемпион 2026 года в гигантском слаломе из Бразилии Лукас Бротен.
Отметим, Бротен до 2023 года выступал за сборную Норвегии. Однако принял решение выступать за флаг родины своей матери. За сборную Бразилии Бротен дебютировал в октябре 2024 года.
- 16 февраля 2026
