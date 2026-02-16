Стало известно имя фигуриста, который прокомментирует ПП пар на Олимпиаде-2026

Российский фигурист Дмитрий Козловский, выступающий в паре с Александрой Бойковой, станет комментатором произвольной программы спортивных пар на Олимпийских играх — 2026 года в Милане (Италия). Об этом сообщили в Okko Sport.

Спортсмен присоединится к коллегам Александру Энберту и Лине Фёдоровой в работе на Играх. Напомним, произвольная программа у пар состоится сегодня, 16 февраля. Начало соревнований — в 22:00 мск.

Лидерами по итогам короткой программы являются немецкие фигуристы Минерва Фабьенне Хазе и Никита Володин. За своё выступление они получили от судей 80,01 балла. Вторыми стали грузинские спортсмены Анастасия Метёлкина и Лука Берулава (75,46). Тройку лидеров замкнули канады Лия Перейра и Треннт Мишо (74,60).

