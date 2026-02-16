Скидки
Фигурное катание. Спортивные пары. Произвольная программа
22:00 Мск
Стало известно имя фигуриста, который прокомментирует ПП пар на Олимпиаде-2026

Дмитрий Козловский
Комментарии

Российский фигурист Дмитрий Козловский, выступающий в паре с Александрой Бойковой, станет комментатором произвольной программы спортивных пар на Олимпийских играх — 2026 года в Милане (Италия). Об этом сообщили в Okko Sport.

Спортсмен присоединится к коллегам Александру Энберту и Лине Фёдоровой в работе на Играх. Напомним, произвольная программа у пар состоится сегодня, 16 февраля. Начало соревнований — в 22:00 мск.

Фигурное катание. Олимпийские игры. Милан, Италия
Спортивные пары. Произвольная программа
16 февраля 2026, понедельник. 22:00 МСК
Не началось

Лидерами по итогам короткой программы являются немецкие фигуристы Минерва Фабьенне Хазе и Никита Володин. За своё выступление они получили от судей 80,01 балла. Вторыми стали грузинские спортсмены Анастасия Метёлкина и Лука Берулава (75,46). Тройку лидеров замкнули канады Лия Перейра и Треннт Мишо (74,60).

Материалы по теме
Канадская фигуристка Стеллато-Дудек высказалась о падении во время КП пар на Олимпиаде
Новости. Олимпиада 2026
