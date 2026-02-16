Кёрлингист нецензурными словами обратился к сопернику во время матча на Олимпиаде-2026

Канадский кёрлингист Марк Кеннеди поругался со шведским соперником Оскаром Эрикссоном во время матча Канады и Швеции на Олимпийских играх — 2026 в Италии.

Кеннеди несколько раз использовал запрещённый приём: подталкивал камень пальцем уже после того, как отпустил рукоятку, что запрещено правилами. Шведы это заметили и попросили судей внимательнее следить за соперниками.

После девятого энда произошла перепалка. Кеннеди эмоционально доказывал, что вообще никогда так не делал, и жёстко сказал: «Ты можешь отвалить. Отвали».

Победу в матче в итоге одержали канадцы со счётом 8:6. Судьи никак не отреагировали на инцидент с нарушением правил Кеннеди.