Российская шорт-трекистка упала в 1/4 финала ОИ-2026 на 1000 м, но вышла в полуфинал
Представительница России в шорт-треке Алёна Крылова упала во время забега 1/4 финала на дистанции 1000 м. Она шла в лидерах. В итоге судьи после пересмотра пропустили россиянку в полуфинал. Чжан Чутун (Китай) была дисквалифицирована из-за того, что нарушила правила на россиянке.
Олимпиада 2026. Шорт-трек
Женщины. 1000 м. 1/4 финала
16 февраля 2026, понедельник. 13:00 МСК
Окончено
1
Ханне Десмет
Бельгия
1:27.533
2
Флоранс Брюнелль
Канада
1:27.637
3
Гун Ли
Китай
1:28.147
Ранее россиянин Семён Ефимов не смог финишировать в первой попытке соревнований по слалому на Олимпийских играх 2026 года в Италии. Он преодолел только стартовую отметку на дистанции в лыжном центре Стельвио.
Вместе с ним финишную черту не смогло пересечь более 20 спортсменов. На месте проведения соревнований идёт сильный снег. Среди сошедших олимпийский чемпион 2026 года в гигантском слаломе из Бразилии Лукас Бротен.
