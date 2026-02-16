Стал известен состав сборной Норвегии на мужскую эстафету в биатлоне

Вчера, 15 февраля, стал известен состав мужской сборной Норвегии по биатлону на эстафетную гонку в рамках Олимпиады-2026. На старт гонки в Антхольце выйдут Мартин Улдаль, Йохан-Олав Ботн, Стурла Холм Легрейд и Ветле Шоста Кристиансен. Йоханнес Дале-Шевдал отказался от участия, сообщает NRK.

Эстафета у мужчин на Олимпийских играх 2026 года в Италии состоится во вторник, 17 февраля. Начало — 16:30 мск. Туда заявилось 20 сборных. Норвегия убежит под первым номером, Франция — под вторым, Швеция — под третьим, Германия — под четвёртым. Италия получила шестой стартовый номер.

Зимние Олимпийские игры 2026 года в Италии проходят с 6 по 22 февраля.