Стали известны составы Норвегии на командные спринты на Олимпиаде-2026

Сборная Норвегии по лыжным гонкам обнародовала составы на командные спринты на Олимпийских играх — 2026 в Италии, которые пройдут в среду, 18 февраля.

В женской гонке пробегут Астрид Эйре Слинн и Юле Бьервиг Дривенес. У мужчин за Норвегию выступят олимпийский чемпион — 2026 в эстафете Эйнар Хедегарт и новоиспечённый абсолютный рекордсмен по количеству золотых медалей на зимних Олимпиадах Йоханнес Клебо.

Квалификация женского командного спринта стартует в 11:45 мск, мужского — 12:15. Финал гонки у женщин начнётся в 13:45, у мужчин — 14:15. Сборные Норвегии одержали победы на ОИ-2026 в эстафетах 4х7,5.