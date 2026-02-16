Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ОККО». ИНН 7814665871
erid: 2RanymAVGga
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Эфир Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Фигурное катание. Спортивные пары. Произвольная программа
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Олимпиада 2026 Новости

Крылова не смогла выйти в финал Олимпиады-2026 на 1000 м по шорт-треку. Она вновь упала

Крылова не смогла выйти в финал Олимпиады-2026 на 1000 м по шорт-треку. Она вновь упала
Алёна Крылова
Комментарии

Российская шорт-трекистка Алёна Крылова заняла пятое место в полуфинальном забеге на дистанции 1000 метров в рамках Олимпиады-2026. Она не смогла выйти в решающую стадию соревнований, упав на одном из поворотов. Тем не менее Алёне удалось квалифицироваться в финал В.

Напрямую из второго забега в финал вышли титулованная Арианна Фонтана (Италия) и Кортни Саро (Канада).

Олимпиада 2026. Шорт-трек
Женщины. 1000 м. 1/2 финала
16 февраля 2026, понедельник. 13:57 МСК
Окончено

Ранее российская спортсменка Алёна Крылова упала из-за действий китаянки в 1/4 финала, хотя шла в лидерах. Благодаря решению судьи она получила право выступить в полуфинале. Сегодняшний выход Крыловой в 1/2 финала на 1000 м — лучший результат представительницы России на ОИ-2026.

Календарь Олимпиады-2026
Материалы по теме
Российская шорт-трекистка упала в 1/4 финала ОИ-2026 на 1000 м, но вышла в полуфинал
Комментарии
Новости. Олимпиада 2026
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android