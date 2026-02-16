Скидки
Фигурное катание. Спортивные пары. Произвольная программа
22:00 Мск
Олимпиада 2026

50 из 96 горнолыжников не смогли финишировать в первой попытке в слаломе на Олимпиаде-2026

Сегодня, 16 февраля, на зимних Олимпийских играх 2026 года в Италии прошла первая попытка в соревнованиях по слалому у горнолыжников. До финиша не смогли доехать 50 спортсменов. Полностью всю дистанцию прошли 46 человек. На Олимпиаде-2022 в данной дисциплине сошли с дистанции 34 человека.

Олимпиада 2026. Горнолыжный спорт
Мужчины. Слалом. 1-я попытка
16 февраля 2026, понедельник. 12:00 МСК
Окончено
1
Атле Ли Макграт
Норвегия
56.14
2
Лоик Мейар
Швейцария
+0.59
3
Фабио Гштрайн
Австрия
+0.94

Среди тех, кто не показал итоговое время оказался и горнолыжник из России Семён Ефимов. Он преодолел только стартовую отметку на дистанции в лыжном центре Стельвио. Заезд не удался и у олимпийского чемпиона Лукаса Бротена (Бразилия).

Лидером стал Атле Ли Макграт из Норвегии. Второе место занял швейцарец Лоик Мейар (+0,50), а на третьей позиции расположился Фабио Гштрайн из Австрии (+0,94).

Россиянин Ефимов сошёл с дистанции в первой попытке в слаломе на Олимпиаде-2026
