«Спорт и справедливость побеждают». Фуркад — о вручении медали за Олимпиаду-2010

Шестикратный олимпийский чемпион, 13-кратный чемпион мира, семикратный обладатель Кубка мира французский биатлонист Мартен Фуркад вновь высказался о полученной за Олимпиаду-2010 медали масс-старта. Перераспределение наград случилось после допинг-скандала с участием Евгения Устюгова. У россиянина забрали медали за ОИ-2010 и ОИ-2014.

«Это очень позитивный сигнал для всего мира. Да, он пришёл с опозданием на годы, но спорт и справедливость побеждают», — приводит слова Фуркада-младшего Mundo Deportivo.

Напомним, церемония награждения чемпиона и призёров масс-старта Олимпиады-2010 в Ванкувере прошла во время Олимпийских игр — 2026 в Милане и Кортина-д'Ампеццо (Италия).