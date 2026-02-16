Ксандра Велзебур выиграла третье золото Олимпиады в шорт-треке

Нидерландская шорт-трекистка Ксандра Велзебур одержала победу на Олимпиаде-2026 в финале на дистанции 1000 метров. Для неё это второе золото Игр в Милане и третье в карьере. Серебро досталось Кортни Саро (Канада), а бронза — Ким Гил Ли (Южная Корея). Титулованная Арианна Фонтана осталась лишь четвёртой. Она не смогла догнать биатлониста Уле-Эйнара Бьорндалена по числу наград зимних Олимпиад.
Российская шорт-трекистка Алёна Крылова заняла последнее, четвёртое, место в финале В на дистанции 1000 м на Олимпийских играх 2026 года в Милане (Италия). Она преодолела дистанцию за 1.31,702. Это итоговое 10-е место по сумме обоих финалов.
Напомним, Крылова упала из-за действий китаянки в 1/4 финала, хотя шла в лидерах. Благодаря решению судьи она получила право выступить в полуфинале, но и там не справилась с передвижением по льду.
- 16 февраля 2026
-
15:21
-
15:15
-
15:00
-
14:54
-
14:45
-
14:33
-
14:30
-
14:10
-
14:09
-
13:45
-
13:35
-
13:33
-
13:28
-
13:10
-
13:09
-
13:08
-
12:58
-
12:54
-
12:23
-
12:18
-
12:04
-
11:30
-
11:29
-
11:27
-
11:20
-
11:18
-
11:01
-
10:45
-
10:44
-
10:40
-
10:15
-
10:01
-
09:52
-
09:50
-
09:45