Ксандра Велзебур выиграла третье золото Олимпиады в шорт-треке

Нидерландская шорт-трекистка Ксандра Велзебур одержала победу на Олимпиаде-2026 в финале на дистанции 1000 метров. Для неё это второе золото Игр в Милане и третье в карьере. Серебро досталось Кортни Саро (Канада), а бронза — Ким Гил Ли (Южная Корея). Титулованная Арианна Фонтана осталась лишь четвёртой. Она не смогла догнать биатлониста Уле-Эйнара Бьорндалена по числу наград зимних Олимпиад.

Российская шорт-трекистка Алёна Крылова заняла последнее, четвёртое, место в финале В на дистанции 1000 м на Олимпийских играх 2026 года в Милане (Италия). Она преодолела дистанцию за 1.31,702. Это итоговое 10-е место по сумме обоих финалов.

Напомним, Крылова упала из-за действий китаянки в 1/4 финала, хотя шла в лидерах. Благодаря решению судьи она получила право выступить в полуфинале, но и там не справилась с передвижением по льду.