Шорт-трекистка Алёна Крылова стала последней в малом финале на 1000 м на Олимпиаде-2026
Поделиться
Российская шорт-трекистка Алёна Крылова заняла четвёртое, последнее, место в финале В на дистанции 1000 м на Олимпийских играх 2026 года в Милане (Италия). Она преодолела дистанцию за 1.31,702. Это итоговое 10-е место по сумме обоих финалов.
Первое место в малом финале осталось за хозяйкой льда Элизой Конфортолой.
Олимпиада 2026. Шорт-трек
Женщины. 1000 м. Финал
16 февраля 2026, понедельник. 14:36 МСК
Окончено
1
Ксандра Велзебур
Нидерланды
1:28.437
2
Кортни Саро
Канада
1:28.523
3
Ким Гил Ли
Южная Корея
1:28.614
Ранее российская спортсменка Алёна Крылова упала из-за действий китаянки в 1/4 финала, хотя шла в лидерах. Благодаря решению судьи она получила право выступить в полуфинале, но и там не справилась с передвижением по льду. Сегодняшний выход Крыловой в 1/2 финала на 1000 м — лучший результат представительницы России на ОИ-2026.
Материалы по теме
Комментарии
- 16 февраля 2026
-
15:21
-
15:15
-
15:00
-
14:54
-
14:45
-
14:33
-
14:30
-
14:10
-
14:09
-
13:45
-
13:35
-
13:33
-
13:28
-
13:10
-
13:09
-
13:08
-
12:58
-
12:54
-
12:23
-
12:18
-
12:04
-
11:30
-
11:29
-
11:27
-
11:20
-
11:18
-
11:01
-
10:45
-
10:44
-
10:40
-
10:15
-
10:01
-
09:52
-
09:50
-
09:45