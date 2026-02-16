Шорт-трекистка Алёна Крылова стала последней в малом финале на 1000 м на Олимпиаде-2026

Российская шорт-трекистка Алёна Крылова заняла четвёртое, последнее, место в финале В на дистанции 1000 м на Олимпийских играх 2026 года в Милане (Италия). Она преодолела дистанцию за 1.31,702. Это итоговое 10-е место по сумме обоих финалов.

Первое место в малом финале осталось за хозяйкой льда Элизой Конфортолой.

Ранее российская спортсменка Алёна Крылова упала из-за действий китаянки в 1/4 финала, хотя шла в лидерах. Благодаря решению судьи она получила право выступить в полуфинале, но и там не справилась с передвижением по льду. Сегодняшний выход Крыловой в 1/2 финала на 1000 м — лучший результат представительницы России на ОИ-2026.