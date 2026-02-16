Скидки
Фигурное катание. Спортивные пары. Произвольная программа
22:00 Мск
«Стали более приветливыми». Репилов — об отношении к российским саночникам на Играх-2026

«Стали более приветливыми». Репилов — об отношении к российским саночникам на Играх-2026
Павел Репилов
Комментарии

Российский саночник Павел Репилов высказался об отношении к отечественным саночникам на зимних Олимпийских играх 2026 года в Италии. Он отметил, что напряжение в общении с иностранцами спало после допуска россиян на международную арену и первых стартов.

«У меня не было никакой напряжённости в отношениях с зарубежными спортсменами на Олимпийских играх. Всё легко проходило, итальянцы всегда с нами очень хорошо дружили, все остальные в мою сторону тоже никаких выпадов не делали, была дружеская атмосфера. По сравнению с первыми нашими стартами на этапах Кубка мира ребята стали более приветливыми, расслабились в отношении с нами. Может быть, поначалу такое отношение было связано с тем, что нас не было почти четыре года, они отвыкли от нас.

Если вернуться к моему выступлению на Олимпиаде в Кортина-д'Ампеццо, сумел справиться с задачей хорошо проехать, хорошо стартовать. Олимпиада — это то же соревнование, на котором выступают все те же спортсмены, с кем мы соперничали на этапах Кубка мира. Ничего сверхъестественного в Олимпийских играх нет, хотя там было чуть сложнее выступать, ведь эти соревнования рангом выше тех, в которых мне раньше приходилось участвовать. Но для меня эта Олимпиада была похожа на юношеские Игры 2020 года в Швейцарии», — приводит слова Репилова ТАСС.

Комментарии
Новости. Олимпиада 2026
Все новости RSS

