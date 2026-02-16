Скидки
Олимпиада 2026

Сихарулидзе рассказал, в каком настроении пребывает Петросян на Олимпиаде-2026

Сихарулидзе рассказал, в каком настроении пребывает Петросян на Олимпиаде-2026
Комментарии

Президент Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) и олимпийский чемпион Антон Сихарулидзе рассказал о подготовке российской фигуристки Аделии Петросян к выступлению на Олимпийских играх — 2026 в Милане (Италия).

«Аделия уже находится в Милане, разместилась. Дни до короткой программы будет тренироваться с остальными участниками турнира. Настроение рабочее, будем готовиться», — приводит слова Сихарулидзе ТАСС.

Соревнования у женщин начнутся с коротких программ 17 февраля. В четверг, 19 февраля, они представят произвольные программы.

Олимпийские игры — 2026 пройдут до 22 февраля. В рамках Игр разыгрывается 116 комплектов наград. На Олимпиаде выступают 13 российских спортсменов в семи разных видах спорта.

