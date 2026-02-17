Олимпиада-2026, Фигурное катание, женщины — где смотреть короткую программу

Сегодня, 17 февраля, на зимних Олимпийских играх 2026 года пройдёт короткая программа в женском одиночном катании. На старт под вторым номером выйдет российская фигуристка, победительница предолимпийского отборочного турнира Аделия Петросян. Её выступление запланировано на 20 часов 59 минут московского времени.

Прямую трансляцию спортивного события с участием Петросян в России покажет сервис Okko Sport. Всего на старт выйдут 29 спортсменок. Лью, Губанова, Сакамото, Гленн и Тиба выступят в последней разминке, Петросян — в первой.

Ранее действующий чемпион России в одиночном катании Пётр Гуменник занял шестое место на Олимпийских играх – 2026 в Милане (Италия). Россиянин, принимающий участие на Олимпиаде в индивидуальном нейтральном статусе (AIN), за два проката набрал 271,21 балла.