Кёрлинг. Швеция — Канада
17:15 Мск
Выступление Аделии Петросян на Олимпиаде 2026 17 февраля: во сколько начало, где смотреть

Выступление Аделии Петросян на Олимпиаде-2026 17 февраля: во сколько начало, где смотреть
Аделия Петросян
Комментарии

Сегодня, 17 февраля, на зимних Олимпийских играх 2026 года пройдёт короткая программа в женском одиночном катании. На старт под вторым номером выйдет российская фигуристка, победительница предолимпийского отборочного турнира Аделия Петросян. Её выступление запланировано на 20 часов 59 минут московского времени.

Олимпиада 2026. Фигурное катание
Женщины. Короткая программа
17 февраля 2026, вторник. 20:45 МСК
Не началось

Прямую трансляцию спортивного события с участием Петросян в России покажет сервис Okko Sport.

Ранее действующий чемпион России в одиночном катании Пётр Гуменник занял шестое место на Олимпийских играх – 2026 в Милане (Италия). Россиянин, принимающий участие на Олимпиаде в индивидуальном нейтральном статусе (AIN), за два проката набрал 271,21 балла.

