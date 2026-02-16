Аделия Петросян вышла на первую тренировку на льду Олимпийских игр — 2026 в Милане

Трёхкратная чемпионка России по фигурному катанию Аделия Петросян вышла на свою первую тренировку на Олимпийских играх — 2026 в Милане (Италия). Её сопровождает тренер и хореограф Даниил Глейхенгауз.

Ранее стало известно, что Петросян в короткой программе на Играх-2026 выступит под вторым номером. Спортсменка планирует исполнить двойной аксель, тройной лутц и тройной флип+тройной тулуп. Соревнования у женщин начнутся с коротких программ 17 февраля. В четверг, 19 февраля, они представят произвольные программы.

Олимпийские игры — 2026 пройдут до 22 февраля. В рамках Игр будет разыграно 116 комплектов наград. На Олимпиаде выступают 13 российских спортсменов в семи разных видах спорта.