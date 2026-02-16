Скидки
Олимпиада 2026

Этери Тутберидзе присутствует на первой тренировке Аделии Петросян на Олимпиаде-2026

Этери Тутберидзе присутствует на первой тренировке Аделии Петросян на Олимпиаде-2026
Комментарии

Заслуженный тренер России Этери Тутберидзе пришла на первую тренировку своей ученицы трёхкратной чемпионки России по фигурному катанию Аделии Петросян на льду Олимпийских игр — 2026 в Милане (Италия). На тренировке также присутствует хореограф Даниил Глейхенгауз, получивший официальную аккредитацию тренера Петросян, которая выступит на Олимпиаде в нейтральном статусе. Об этом сообщает ТАСС.

Ранее стало известно, что Петросян в короткой программе на Играх-2026 выступит под вторым номером. Спортсменка планирует исполнить двойной аксель, тройной лутц и тройной флип+тройной тулуп.

Соревнования у женщин начнутся с коротких программ 17 февраля. В четверг, 19 февраля, они представят произвольные программы.

