«Он — величайший лыжник в истории». Александр Панжинский — о Йоханнесе Клебо

Серебряный призёр Ванкувера‑2010 бывший лыжник Александр Панжинский высказался о значении Йоханнеса Клебо для лыжных гонок. Вчера, 15 февраля, норвежец стал самым титулованным спортсменом в истории зимних ОИ, выиграв девятое золото.

«Клебо — величайший лыжник в истории лыжных гонок. Он регулярно выходит на старт, регулярно держит уровень. Причём его победы на Олимпийских играх, чемпионатах мира были ещё до отстранения российских лыжников. Он нашёл в себе мотивацию продолжить свой путь даже после того, как прекратилась его дуэль с Большуновым. И я не верю, что Йоханнес счастлив от того, что Александр и другие сильнейшие россияне сейчас не выступают. Думаю, норвежец хотел бы продолжить эту битву и в Италии, и он не раз об этом говорил.

Можно сколько угодно рассуждать, смог бы он выиграть столько медалей или выиграл бы намного меньше, если бы мы там были, но это не умаляет его величие. Понятно, что при присутствии сильнейшей сборной России на Олимпиаде легкой прогулки у Клебо не было бы, по крайней мере в эстафете, на последнем этапе ему пришлось бы поработать на максимум. Однако в то же время не было бы гарантий, что он выиграл бы четыре гонки в Италии.

Клебо двигает лыжные гонки вперёд. Он выигрывает гонки не ради себя, а ради нашего вида спорта. Своими победами, забегами он только популяризует лыжные гонки. Думаю, если на следующий год наших ребят допустят в полном составе, это только замотивирует Йоханнеса», — приводит слова Панжинского «Матч ТВ».