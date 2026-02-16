Петросян провела прогон произвольной программы на ОИ-2026. Она чисто прыгнула четверной

Трёхкратная чемпионка России по фигурному катанию Аделия Петросян провела прогон произвольной программы на своей первой тренировке на Олимпийских играх — 2026 в Милане (Италия).

В прокате Петросян сделала двойной тулуп (заходила на четверной), чистый четверной тулуп, двойной сальхов, тройной риттбергер, секвенцию из тройного лутца и двух двойных акселей, каскад из тройного флипа и тройного тулупа, а также каскад из тройного флипа и двойного риттбергера.

Олимпийские соревнования у женщин начнутся с коротких программ 17 февраля. Аделия Петросян получила второй стартовый номер. В четверг, 19 февраля, девушки представят произвольные программы.