Двукратная олимпийская чемпионка в парном катании бывшая фигуристка Татьяна Волосожар поделилась ожиданиями от выступления Аделии Петросян на Олимпиаде-2026. Россиянка выйдет на лёд завтра, 17 февраля.

— Что ожидаете от выступления Аделии в короткой программе?

— Я жду, чтобы она получила удовольствие от того, что находится на Олимпийских играх. И, конечно же, чтобы у неё получилось всё то, над чем она работала, что она задумала и заявила у себя в программе. В первую очередь чтобы сложилось, чтобы настроение совпало с её невероятными возможностями, которые она нам не раз уже демонстрировала.

— Судьи были чрезмерно строги к Петру Гуменнику. Нет опасений, что в этом отношении может быть похожая картина? Или ситуация сейчас будет получше?

— Я не могу давать прогнозов по этому поводу. Мне в этом плане сказать ничего.

— Аделия способна порадовать всех невероятно красивым и безупречным прокатом?

— Конечно. Аделия — большая спортсменка и большой молодец. Она всё может. И я очень надеюсь, что у неё всё получится. Олимпийские игры — такой турнир коварный, как показывает практика. Здесь больше борьба нервов, нежели умения. Потому что на Олимпиаду отбираются самые лучшие, как известно, — приводит слова Волосожар «Матч ТВ».