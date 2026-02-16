Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ОККО». ИНН 7814665871
erid: 2RanymAVGga
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Эфир Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Фигурное катание. Спортивные пары. Произвольная программа
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Олимпиада 2026 Новости

Волосожар поделилась ожиданиями от выступления Аделии Петросян на Олимпиаде-2026

Волосожар поделилась ожиданиями от выступления Аделии Петросян на Олимпиаде-2026
Аделия Петросян
Комментарии

Двукратная олимпийская чемпионка в парном катании бывшая фигуристка Татьяна Волосожар поделилась ожиданиями от выступления Аделии Петросян на Олимпиаде-2026. Россиянка выйдет на лёд завтра, 17 февраля.

— Что ожидаете от выступления Аделии в короткой программе?
— Я жду, чтобы она получила удовольствие от того, что находится на Олимпийских играх. И, конечно же, чтобы у неё получилось всё то, над чем она работала, что она задумала и заявила у себя в программе. В первую очередь чтобы сложилось, чтобы настроение совпало с её невероятными возможностями, которые она нам не раз уже демонстрировала.

— Судьи были чрезмерно строги к Петру Гуменнику. Нет опасений, что в этом отношении может быть похожая картина? Или ситуация сейчас будет получше?
— Я не могу давать прогнозов по этому поводу. Мне в этом плане сказать ничего.

— Аделия способна порадовать всех невероятно красивым и безупречным прокатом?
— Конечно. Аделия — большая спортсменка и большой молодец. Она всё может. И я очень надеюсь, что у неё всё получится. Олимпийские игры — такой турнир коварный, как показывает практика. Здесь больше борьба нервов, нежели умения. Потому что на Олимпиаду отбираются самые лучшие, как известно, — приводит слова Волосожар «Матч ТВ».

Материалы по теме
10-й день Олимпиады-2026. Петросян впервые вышла на миланский лёд! LIVE
Live
10-й день Олимпиады-2026. Петросян впервые вышла на миланский лёд! LIVE
Комментарии
Новости. Олимпиада 2026
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android