Фигурное катание. Спортивные пары. Произвольная программа
Видео с первой тренировки Аделии Петросян на олимпийском льду в Милане

Видео с первой тренировки Аделии Петросян на олимпийском льду в Милане
Трёхкратная чемпионка России по фигурному катанию Аделия Петросян провела первую тренировку на льду Олимпийских игр — 2026 в Милане (Италия). Чемпионка мира 2015 года Елизавета Туктамышева показала кадры с тренировки Петросян в телеграм-канале «Okko Фигурное катание».

В прогоне произвольной программы Аделия Петросян успешно исполнила один четверной тулуп. На тренировке с фигуристкой присутствовали тренеры Даниил Глейхенгауз и Этери Тутберидзе.

Олимпийские соревнования у женщин начнутся с коротких программ 17 февраля. Аделия Петросян получила второй стартовый номер. В четверг, 19 февраля, девушки представят произвольные программы.

