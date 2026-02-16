Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ОККО». ИНН 7814665871
erid: 2RanymAVGga
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Эфир Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Фигурное катание. Спортивные пары. Произвольная программа
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Олимпиада 2026 Новости

Илья Малинин и Пётр Гуменник пришли на тренировку Аделии Петросян на Олимпиаде-2026

Илья Малинин и Пётр Гуменник пришли на тренировку Аделии Петросян на Олимпиаде-2026
Аделия Петросян
Комментарии

Американский фигурист, олимпийский чемпион и чемпион мира Илья Малинин пришёл на тренировку у одиночниц перед короткой программой на Олимпиаде-2026. Там же присутствует россиянин Пётр Гуменник. В Милане отрабатывала элементы Аделия Петросян, за катанием которой и наблюдали Малинин с Гуменником.

Ранее о присутствии тренера Этери Тутберидзе на прогоне Аделии Петросян сообщил ТАСС.

В короткой программе на зимних Олимпийских играх 2026 года российская фигуристка выступит под вторым номером. Спортсменка планирует исполнить двойной аксель, тройной лутц и тройной флип+тройной тулуп. Её время появления на льду — 17 февраля в 20:59 мск.

Материалы по теме
10-й день Олимпиады-2026. Петросян впервые вышла на миланский лёд! LIVE
Live
10-й день Олимпиады-2026. Петросян впервые вышла на миланский лёд! LIVE
Комментарии
Новости. Олимпиада 2026
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android