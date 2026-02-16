Илья Малинин и Пётр Гуменник пришли на тренировку Аделии Петросян на Олимпиаде-2026

Американский фигурист, олимпийский чемпион и чемпион мира Илья Малинин пришёл на тренировку у одиночниц перед короткой программой на Олимпиаде-2026. Там же присутствует россиянин Пётр Гуменник. В Милане отрабатывала элементы Аделия Петросян, за катанием которой и наблюдали Малинин с Гуменником.

Ранее о присутствии тренера Этери Тутберидзе на прогоне Аделии Петросян сообщил ТАСС.

В короткой программе на зимних Олимпийских играх 2026 года российская фигуристка выступит под вторым номером. Спортсменка планирует исполнить двойной аксель, тройной лутц и тройной флип+тройной тулуп. Её время появления на льду — 17 февраля в 20:59 мск.