Главная Олимпиада 2026 Новости

«Всё было!» Елизавета Туктамышева — о первой тренировке Аделии Петросян на Олимпиаде-2026

Комментарии

Чемпионка мира и Европы 2015 года российская фигуристка Елизавета Туктамышева оценила первую тренировку трёхкратной чемпионки России в одиночном катании Аделии Петросян в Италии, где проходят Олимпийские игры – 2026.

«Первая тренировка Аделии Петросян. Были и четверные, и хорошие тройные, и красивая программа, и вращение. Всё было!» — сказала Туктамышева в своём телеграм-канале.

Петросян вчера, 15 февраля, прилетела в Милан, где в нейтральном статусе поборется за медали Олимпиады.

На тренировке Аделия вне прогона своей короткой программы сделала следующий прыжковый контент: 3F, 3Lz, 3Lz3T, 3S, 4T (недокрут, помарка), 4T (недокрут, падение).

