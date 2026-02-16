Арутюнян: всей команде Малинина надо открыто признать ошибки. Илья ни в чём не виноват

Известный американский тренер Рафаэль Арутюнян, в частности, работающий в команде двукратного чемпиона мира Ильи Малинина, высказался о провале своего подопечного на Олимпиаде-2026 в Италии. Малинин ехал на Игры в качестве абсолютного фаворита соревнований, однако в личном турнире стал лишь восьмым.

«Нам всем, кто был в команде Малинина, сейчас надо перестать принимать соболезнования и открыто признать ошибки, которые были допущены. Илья ни в чём не виноват, и я уже сказал ему об этом. Виноваты мы, взрослые, которые не смогли оградить достаточно юного человека от совершения им неверных шагов. В силу разных причин я не считаю возможным давать более пространные комментарии на эту тему, хотя в личной беседе мы с Ильёй обговорили очень многие, важные для него вещи. Надеюсь, это поможет ему жить в спорте дальше и получать удовольствие от того, что он делает», — приводит слова Арутюняна RT.