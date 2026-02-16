Впервые в истории на одной зимней Олимпиаде выступили мать и сын
Поделиться
Олимпийские игры – 2026 в Италии ознаменовались выдающимся историческим достижением. Впервые в истории на одной зимней Олимпиаде выступили мать и сын. Героями этого рекорда стали 46-летняя американская горнолыжница Сара Шлепер, представляющая Мексику, и её 18-летний сын Лассе Гахиола.
Шлепер на Олимпиаде-2026 выступила в супергиганте (не смогла преодолеть квалификацию) и в гигантском слаломе.
Олимпиада 2026. Горнолыжный спорт
Женщины. Гигантский слалом. 2-я попытка
15 февраля 2026, воскресенье. 15:30 МСК
Окончено
1
Федерика Бриньоне
Италия
2:13.50
2
Теа Луиза Стьернесунд
Норвегия
+0.62
2
Сара Хектор
Швеция
+0.62
Её сын Лассе Гахиола на Играх выступил в гигантском слаломе и слаломе.
Олимпиада 2026. Горнолыжный спорт
Мужчины. Гигантский слалом. 2-я попытка
14 февраля 2026, суббота. 15:30 МСК
Окончено
1
Лукас Пиньейро Бротен
Бразилия
2:25.00
2
Марко Одерматт
Швейцария
+0.58
3
Лоик Мейар
Швейцария
+1.17
Олимпиада 2026. Горнолыжный спорт
Мужчины. Слалом. 2-я попытка
16 февраля 2026, понедельник. 15:30 МСК
Окончено
1
Лоик Мейар
Швейцария
1:53.61
2
Фабио Гштрайн
Австрия
+0.35
3
Хенрик Кристофферсен
Норвегия
+1.13
Нельзя не отметить, что Шлепер является рекордсменкой среди горнолыжниц по количеству участий в Олимпиадах. Для Сары Игры в Италии – седьмые в карьере. Также Сара — самая возрастная горнолыжница в истории Игр. 19 февраля ей исполнится 47 лет.
Материалы по теме
Комментарии
- 16 февраля 2026
-
18:26
-
18:20
-
18:17
-
17:58
-
17:50
-
17:39
-
17:20
-
17:08
-
16:56
-
16:46
-
16:45
-
16:43
-
16:38
-
16:33
-
16:32
-
16:26
-
16:20
-
16:16
-
16:05
-
15:29
-
15:21
-
15:15
-
15:00
-
14:54
-
14:45
-
14:33
-
14:30
-
14:10
-
14:09
-
13:45
-
13:35
-
13:33
-
13:28
-
13:10
-
13:09