Впервые в истории на одной зимней Олимпиаде выступили мать и сын

Олимпийские игры – 2026 в Италии ознаменовались выдающимся историческим достижением. Впервые в истории на одной зимней Олимпиаде выступили мать и сын. Героями этого рекорда стали 46-летняя американская горнолыжница Сара Шлепер, представляющая Мексику, и её 18-летний сын Лассе Гахиола.

Шлепер на Олимпиаде-2026 выступила в супергиганте (не смогла преодолеть квалификацию) и в гигантском слаломе.

Её сын Лассе Гахиола на Играх выступил в гигантском слаломе и слаломе.

Нельзя не отметить, что Шлепер является рекордсменкой среди горнолыжниц по количеству участий в Олимпиадах. Для Сары Игры в Италии – седьмые в карьере. Также Сара — самая возрастная горнолыжница в истории Игр. 19 февраля ей исполнится 47 лет.