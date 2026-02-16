Скидки
Фигурное катание. Спортивные пары. Произвольная программа
22:00 Мск
Впервые в истории на одной зимней Олимпиаде выступили мать и сын

Комментарии

Олимпийские игры – 2026 в Италии ознаменовались выдающимся историческим достижением. Впервые в истории на одной зимней Олимпиаде выступили мать и сын. Героями этого рекорда стали 46-летняя американская горнолыжница Сара Шлепер, представляющая Мексику, и её 18-летний сын Лассе Гахиола.

Шлепер на Олимпиаде-2026 выступила в супергиганте (не смогла преодолеть квалификацию) и в гигантском слаломе.

Олимпиада 2026. Горнолыжный спорт
Женщины. Гигантский слалом. 2-я попытка
15 февраля 2026, воскресенье. 15:30 МСК
Окончено
1
Федерика Бриньоне
Италия
2:13.50
2
Теа Луиза Стьернесунд
Норвегия
+0.62
2
Сара Хектор
Швеция
+0.62

Её сын Лассе Гахиола на Играх выступил в гигантском слаломе и слаломе.

Олимпиада 2026. Горнолыжный спорт
Мужчины. Гигантский слалом. 2-я попытка
14 февраля 2026, суббота. 15:30 МСК
Окончено
1
Лукас Пиньейро Бротен
Бразилия
2:25.00
2
Марко Одерматт
Швейцария
+0.58
3
Лоик Мейар
Швейцария
+1.17
Олимпиада 2026. Горнолыжный спорт
Мужчины. Слалом. 2-я попытка
16 февраля 2026, понедельник. 15:30 МСК
Окончено
1
Лоик Мейар
Швейцария
1:53.61
2
Фабио Гштрайн
Австрия
+0.35
3
Хенрик Кристофферсен
Норвегия
+1.13

Нельзя не отметить, что Шлепер является рекордсменкой среди горнолыжниц по количеству участий в Олимпиадах. Для Сары Игры в Италии – седьмые в карьере. Также Сара — самая возрастная горнолыжница в истории Игр. 19 февраля ей исполнится 47 лет.

