Фото с первой тренировки Аделии Петросян на льду Олимпийских игр — 2026 в Италии

Трёхкратная чемпионка России в одиночном катании Аделия Петросян провела первую тренировку на льду Олимпийских игр — 2026 в Милане (Италия). На тренировке с Аделией были замечены её тренеры Даниил Глейхенгауз и Этери Тутберидзе.

«Чемпионат» предлагает ознакомиться с первыми фотографиями Петросян на олимпийском льду.

Фото: РИА Новости

Фото: РИА Новости

Фото: РИА Новости

В тренировочном прогоне 18-летняя фигуристка сорвала первый четверной тулуп, выкрутив только два оборота, затем чисто исполнила второй тулуп в четыре оборота, двойной сальхов, а после — сольный тройной риттбергер, секвенцию тройной лутц — двойной аксель — двойной аксель, каскады тройной флип — тройной тулуп, тройной флип — двойной риттбергер.

Олимпийские соревнования у женщин начнутся с коротких программ 17 февраля. Петросян получила второй стартовый номер. В четверг, 19 февраля, девушки представят произвольные программы.