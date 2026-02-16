«Цель, к которой шли четыре года». Пелегрино — о бронзе сборной Италии в эстафете на ОИ

Двукратный серебряный призёр Олимпиад в спринте, чемпион мира 2017 года 35-летний итальянский лыжник Федерико Пеллегрино поделился эмоциями после завоевания бронзовой медали в лыжной эстафете на Олимпийских играх – 2026 в Милане и Кортина-д'Ампеццо (Италия). На финише гонки итальянские лыжники проиграли 47,9 секунды лыжникам сборной Норвегии, которая стала чемпионом в данном виде программы Олимпиады.

«Самый торжественный день в моей жизни. Это была та цель, к которой мы шли четыре года. Мы верили и сделали это. Невероятно пережить такое.

Чувства на протяжении всей Олимпиады были просто фантастическими. Я был знаменосцем на церемонии открытия и получил от этого огромный заряд энергии. Он только рос с каждым днём по ходу Игр. Я наслаждаюсь тем, что вижу все отличные выступления итальянских атлетов. Это мечта», – приводит слова Пеллегрино Langrenn.com.