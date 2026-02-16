Скидки
Фигурное катание. Спортивные пары. Произвольная программа
22:00 Мск
Олимпиада 2026

Один из лидеров сборной Швеции не хочет бежать марафон на ОИ после провала в эстафете

Комментарии

Двукратный призёр чемпионата мира – 2025, 23-летний шведский лыжник Эдвин Ангер заявил, что не планирует принимать участия в марафоне классикой на Олимпиаде-2026 в Италии. Швед крайне разочарован своим выступлением на Играх, в частности, провалом сборной в эстафете. Шведы заняли последнее, 10-е место.

– Я, наверное, мог бы поехать домой и забить на это. Но есть шанс, что я дам Играм последний шанс в командном спринте, а потом – с меня хватит.

– Никакого марафона?
– Я не там, где хочу быть. Это кажется довольно бессмысленным. У меня нет сил ехать так много кругов, — приводит слова Ангера SVT.

Отметим, что в стартовой для себя гонке на ОИ — скиатлоне – Ангер упал в самом начале и финишировал только 37-м. В разделке коньком он стал и вовсе 42-м.

Комментарии
Олимпиада 2026
Все новости RSS

