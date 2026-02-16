Скидки
Фигурное катание. Спортивные пары. Произвольная программа
Сакамото — о ПП мужского турнира ОИ: довольно неожиданное выступление финальной разминки

Комментарии

Трёхкратная чемпионка мира японская фигуристка Каори Сакамото поделилась впечатлениями от мужского олимпийского турнира по фигурному катанию. Чемпионом Игр-2026 стал казахстанский фигурист Михаил Шайдоров.

Фигурное катание. Олимпийские игры. Милан, Италия
Мужчины. Произвольная программа
13 февраля 2026, пятница. 21:00 МСК
Окончено
1
Михаил Шайдоров
Казахстан
291.58
2
Юма Кагияма
Япония
280.06
3
Сюн Сато
Япония
274.90

«Видя, как все так упорно борются, я действительно почувствовала, что теперь наконец приближается и моя очередь.

Я наблюдала за соревнованиями парней. Как зрителю выступление финальной разминки показалось мне довольно неожиданным. Юма [Кагияма] и Сюн [Сато] показали невероятную силу и смогли подняться на пьедестал, было потрясающе. Они выкладывались полностью, начиная уже с командного турнира», – приводит слова Сакамото FS Gossip.

Каори Сакамото стала серебряным призёром Олимпийских игр – 2026 в командном турнире. Также она примет участие в личном турнире фигуристок, который стартует 17 февраля.

