Фигурное катание. Спортивные пары. Произвольная программа
Главная Олимпиада 2026 Новости

«Ну, извините, народ наошибался сильно». Урманов — о сенсационной победе Шайдорова на ОИ

Олимпийский чемпион 1994 года в одиночном катании, а ныне российский тренер Алексей Урманов высказался о сенсационной победе своего подопечного казахстанца Михаила Шайдорова в личном турнире Олимпиады-2026 в Италии.

Фигурное катание. Олимпийские игры. Милан, Италия
Мужчины. Произвольная программа
13 февраля 2026, пятница. 21:00 МСК
Окончено
1
Михаил Шайдоров
Казахстан
291.58
2
Юма Кагияма
Япония
280.06
3
Сюн Сато
Япония
274.90

– Когда вы поверили, что это медаль? Когда он выходил со льда? Во время проката?
– Когда он вышел со льда, у меня были просто радость и гордость за него и в какой-то степени за себя тоже. Мы сделали то, что должны были сделать. Мы прокатали программу. Да, была одна небольшая помарочка, но она не была страшной. Как спортсмен и тренер мы сделали всё, что от нас зависело. Это моё первое впечатление от проката. А дальше мы просто наблюдали, как выступают другие ребята. Потому что лёд ведь, на самом деле, скользкий. Это и короткая программа нам показала. Одна помарочка – и всё, ты улетаешь. А в произвольной – ну, извините, народ наошибался очень сильно. Но для меня не это важно, для меня важно, что Михаил показал своё достойное, прекрасное катание. И он заслуженно выиграл турнир, — сказал Урманов в эфире Okko Sport.

