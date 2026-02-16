Скидки
Фигурное катание. Спортивные пары. Произвольная программа
22:00 Мск
Главная Олимпиада 2026 Новости

Урманов – о победе Шайдорова на ОИ: у меня намного больше нервов потрачено

Урманов – о победе Шайдорова на ОИ: у меня намного больше нервов потрачено
Олимпийский чемпион 1994 года в одиночном катании, а ныне российский тренер Алексей Урманов сравнил ощущения от личной победы на Олимпиаде с эмоциями от триумфа своего подопечного – казахстанца Михаила Шайдорова – на Играх-2026 в Италии.

«Конечно, совсем другие. Это даже нельзя сравнить. И переживания другие. И нервы в разы другие потрачены в качестве тренера, намного больше, чем у спортсмена. Потому что спортсмен всё-таки выходит, и в его руках то, что он может сотворить на льду. А ты уже ничего не можешь сделать, просто держишь за него все кулаки (имитирует сжатие зубов и тряску всем телом), все свои эмоции в своих руках. Как-то так», — сказал Урманов Okko Sport.

