Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ОККО». ИНН 7814665871
erid: 2RanymAVGga
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Эфир Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Фигурное катание. Спортивные пары. Произвольная программа
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Олимпиада 2026 Новости

Норвежский горнолыжник ушёл в лес и лёг в сугроб после потери лидерства на Олимпиаде-2026

Норвежский горнолыжник ушёл в лес и лёг в сугроб после потери лидерства на Олимпиаде-2026
Комментарии

Серебряный призёр чемпионата мира – 2025 норвежский горнолыжник Атле Ли Макграт ушёл в лес после неудачи во второй попытке в рамках соревнований в мужском слаломе на Олимпийских играх – 2026 в Италии.

Олимпиада 2026. Горнолыжный спорт
Мужчины. Слалом. 1-я попытка
16 февраля 2026, понедельник. 12:00 МСК
Окончено
1
Атле Ли Макграт
Норвегия
56.14
2
Лоик Мейар
Швейцария
+0.59
3
Фабио Гштрайн
Австрия
+0.94
Олимпиада 2026. Горнолыжный спорт
Мужчины. Слалом. 2-я попытка
16 февраля 2026, понедельник. 15:30 МСК
Окончено
1
Лоик Мейар
Швейцария
1:53.61
2
Фабио Гштрайн
Австрия
+0.35
3
Хенрик Кристофферсен
Норвегия
+1.13

Макграт стал лучшим в первой попытке, которая прошла в условиях метели, опередив швейцарца Лоика Мейара на 0,59 секунды. Атле был одним из претендентов на золото Игр. Однако во второй попытке норвежец упал на склоне.
После этого он поднялся, отбросил палки и в полном разочаровании ушёл глубоко в лес, окружающий горнолыжную трассу, лежать в сугробе. Волонтёры соревнований не стали беспокоить спортсмена.

Фото: скриншот из трансляции

Спустя некоторое время Макграт вернулся к подножью склона и пересёк финишную черту с поднятым вверх кулаком. Атле Ли не стал общаться с журналистами в микст-зоне, пройдя мимо.

Материалы по теме
Самый суровый финал Олимпиады-2026. Полсотни спортсменов даже не добрались до финиша!
Самый суровый финал Олимпиады-2026. Полсотни спортсменов даже не добрались до финиша!
Комментарии
Новости. Олимпиада 2026
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android