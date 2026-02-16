Норвежский горнолыжник ушёл в лес и лёг в сугроб после потери лидерства на Олимпиаде-2026

Серебряный призёр чемпионата мира – 2025 норвежский горнолыжник Атле Ли Макграт ушёл в лес после неудачи во второй попытке в рамках соревнований в мужском слаломе на Олимпийских играх – 2026 в Италии.

Макграт стал лучшим в первой попытке, которая прошла в условиях метели, опередив швейцарца Лоика Мейара на 0,59 секунды. Атле был одним из претендентов на золото Игр. Однако во второй попытке норвежец упал на склоне.

После этого он поднялся, отбросил палки и в полном разочаровании ушёл глубоко в лес, окружающий горнолыжную трассу, лежать в сугробе. Волонтёры соревнований не стали беспокоить спортсмена.

Фото: скриншот из трансляции

Спустя некоторое время Макграт вернулся к подножью склона и пересёк финишную черту с поднятым вверх кулаком. Атле Ли не стал общаться с журналистами в микст-зоне, пройдя мимо.