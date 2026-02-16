Скидки
Фигурное катание. Спортивные пары. Произвольная программа
Олимпиада 2026

Гуменник рассказал об оказанной поддержке Аделии Петросян на её первой тренировке в Милане

Действующий чемпион России в одиночном катании Пётр Гуменник высказался о том, что присутствовал на первой тренировке трёхкратной чемпионки России Аделии Петросян на льду Олимпийских игр – 2026 в Италии.

«После тренировки посмотрел, поддержал Аделию. Потом поехал в Миланский собор, забронировал билет на балкон», — приводит слова Гуменника ТАСС.

Олимпийские соревнования у женщин начнутся с коротких программ 17 февраля. Петросян получила второй стартовый номер. В четверг, 19 февраля, девушки представят произвольные программы.

Мужской личный турнир на Олимпиаде завершился в ночь на 14 февраля. Гуменник занял шестое место.

