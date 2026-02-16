Гуменник высказался о том, что ещё не получил приглашение выступить с показательным на ОИ

Действующий чемпион России в одиночном катании Пётр Гуменник заявил, что ещё не получил официального приглашения принять участие в показательных прокатах на Олимпийских играх – 2026 в Италии. Выступления пройдут 21 февраля, после завершения соревновательной программы в фигурном катании на ОИ.

«Я пока ещё так и не получил официальное приглашение, так что пока не знаю. Но неожиданностью в любом случае это не будет, потому что я привёз с собой костюм Optimus Prime (персонаж из популярного фильма «Трансформеры». – Прим. «Чемпионата»). Он такой большой, но я всё равно решил, что должен в Милане при возможности показать этот номер», — приводит слова Гуменника ТАСС.

Мужской личный турнир на Олимпиаде завершился в ночь на 14 февраля. Гуменник занял шестое место.